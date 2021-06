Atletica: Tamberi domenica in gara a Leverkusen

ROMA, 21 GIU - Entra nel vivo la stagione di Gianmarco Tamberi. La preparazione in vista dei Giochi di Tokyo prosegue e l'atleta di Ancona domenica prossima gareggerà in Germania, al True Athletes Classics di Leverkusen. Sarà quindi assente ai Campionati Italiani, in programma a Rovereto lo stesso giorno: "Si tratta di una decisione sofferta - ha dichiarato Gimbo -, ma con la FIDAL abbiamo convenuto che andare a gareggiare in Germania sia la cosa migliore. L'infortunio di inizio stagione e la rinuncia alle prime due gare mi ha costretto a rivedere i piani. Da qui la decisione di partecipare al True Athletes Classics. Lì potrò confrontarmi con avversari che hanno un personale di almeno 2.25mt e che probabilmente affronterò all'Olimpiade di Tokyo". (ANSA).