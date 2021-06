Europei: la Francia perde Dembélé

BUDAPEST, 21 GIU - Euro 2020 è già finito per Ousmane Dembélé, uno dei jolly offensivi della nazionale francese. Il giocatore sabato si è infortunato ad un ginocchio nella partita contro l'Ungheria (1-1). "I tempi di recupero sono incompatibili con la sua permanenza nel girone", ha annunciato la Federazione francese. Lo staff medico si era mostrato fiducioso sabato sera e ancora ieri, facendo affidamento su un semplice colpo ricevuto sulla parte posteriore di un ginocchio per l'ala 24enne del Barcellona. Ma gli esami radiologici effettuati ieri sera in ospedale hanno rivelato un problema più grave, imponendogli un periodo di riposo incompatibile con la sua partecipazione alla competizione europea, la cui finale è fissata per l'11 luglio. "Dopo aver parlato con il giocatore e con il dottor Franck Le Gall (medico dei Blues, ndr), Didier Deschamps ha preso nota del forfait di Dembélé", ha comuicato la FFF. È un duro colpo per l'allenatore che dovrà continuare la sua avventura europea con 25 giocatori. (ANSA).