Inter:Conte,prossimo anno?Studio calcio e sto con famiglia

ROMA, 21 GIU - "Sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e cercherò di sfruttare nel migliore dei modi questa situazione tra virgolette non voluta". Ai microfoni di Radio Anch'io Sport l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte parla anche del suo prossimo futuro dopo l'addio alla panchina della squadra campione d'Italia. "Sfrutterò - aggiunge Conte - il periodo per stare di più con la famiglia e guardare calcio che è sempre in evoluzione". (ANSA).