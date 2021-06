Golf: Us Open, spagnolo Rahm vince e torna n.1 al mondo

ROMA, 21 GIU - Jon Rahm ha vinto ieri a La Jolla in California l'Us Open di golf, primo successo di carriera in un torneo del Grande slam che riporta lo spagnolo a essere il numero uno del mondo. Il golfista 26enne ha chiuso a -6 battendo il sudafricano Louis Oosthuizen (-5) e lo statunitense Harris English (-3 grazie a due birdie riusciti nelle ultime due buche. Giudo Migliozzi ha chiuso in quarta posizione (-2) insieme agli statunitensi Brooks Koepka e Collin Morikawa. Francesco Molinari tredicesimo (E), Edoardo Molinari 35mo (+5). (ANSA).