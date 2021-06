Europei: Verratti, "ringrazio Mancini per avermi aspettato"

ROMA, 20 GIU - "Sono molto felice. È stata dura, all'inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo, devo ringraziare lo staff del PSG che mi ha permesso di recuperare, Mancini che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra". Così Marco Verratti ai microfoni di Rai Sport commenta il suo ritorno in azzurro dopo l'infortunio "La Nazionale è di tutti - ha aggiunto - e oggi chi ha giocato ha dimostrato di essere un titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la Nazionale. Nel club è diverso, è più difficile accettarlo, qui è solo un piacere indossare questa maglia e partecipare a queste competizioni". Alla domanda sulle ambizioni azzurre Verratti risponde: "Bisogna dare il massimo in ogni partita e vedere dove arriviamo. Ogni partita è difficile, sono tutti grandissimi giocatori che danno l'anima in ogni gara. Se facciamo come finora, dando l'anima, possiamo avere un vantaggio. Ma se pensiamo di essere i più forti sarà difficile. Adesso pensiamo agli ottavi di finale". (ANSA).