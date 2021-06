++ Europei: Mancini, 'a Londra per tornarci in finale' ++

ROMA, 20 GIU - "A Wembley andiamo in uno stadio fantastico, da adesso inizierà un altro torneo. Bisognerà giocare bene fino in fondo e speriamo di tornarci, a Londra". Lo dice il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, in conferenza stampa seguita al successo sul Galles che vale per gli Azzurri la qualificazione agli ottavi di Euro 2020 da prima del girone. Riguardo la partita di oggi, il ct azzurro ha osservato: "Mi fa molto piacere vedere che anche se ho cambiato 8 giocatori abbiamo giocato comunque sempre molto bene". (ANSA).