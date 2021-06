Mancini,dedicata a giovani che hanno sofferto per pandemia

ROMA, 20 GIU - "Salutiamo Roma e la ringraziamo per quello che ha fatto. Dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi e ai bambini che hanno sofferto tanto in questo anno e mezzo. Se lo meritano". È il pensiero del ct azzurro Roberto Mancini, al termine della vittoria per 1-0 sul Galles all'Olimpico che è valsa anche la vittoria del girone di qualificazione di Euro 2020. (ANSA).