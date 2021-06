Europei: Kjaer, Erisken? Amo aiutare gli altri

ROMA, 20 GIU - "Amo aiutare gli altri". Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della nazionale danese, è tornato sulla vicenda di Christian Eriksen parlando in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca: "Non dimenticherò mai quella giornata. Ora Christian sta bene, è con la sua famiglia e ha bisogno di un po' di tempo. Abbiamo reagito tutti come squadra, ognuno com'è giusto in base alla propria persona. Io però sono orgoglioso di come abbiamo gestito il tutto. Amo aiutare gli altri, mettermi a disposizione. Come squadra abbiamo avuto molte conversazioni tra di noi, ci siamo concentrati sulle piccole cose e pure su quanto accaduto nell'ultima settimana". (ANSA).