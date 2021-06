++ Tennis: Berrettini, Queen's è il mio trofeo più bello ++

ROMA, 20 GIU - "Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello". Così Matteo Berrettini ha commentato a Sky il successo nella finale di Londra, primo vincitore all'esordio nel Queen's dai tempi di Becker (1985): "Pensare al mio nome e al suo accostati è incredibile. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino - ha aggiunto - questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. Partita dura, ringrazio tutti. Norrie bravissimo, sono sicuro che il suo primo trofeo in carriera arriverà a breve". (ANSA).