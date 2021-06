Europei: Gosens, stavolta non ho chiesto la maglia a Ronaldo

ROMA, 20 GIU - "Questa volta non ho chiesto la maglietta a Cristiano Ronaldo. Questa volta mi sono goduto la vittoria". Robin Gosens è stato protagonista assoluto contro il Portogallo, un gol e tre assist, e si prende anche una rivincita sull'attaccante Juve, al quale chiese la maglia ricevendo un no, nel campionato italiano. Il terzino tedesco e' diventato centrale nella nazionale di Loew, che ieri dopo la sconfitta con la Francia ha travolto 4-2 il Portogallo ed e' tornata in corsa per il primo posto del girone. (ANSA).