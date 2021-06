Europei: Kanerva,col Belgio partita più importante nostra storia

ROMA, 20 GIU - "E' la partita piu' importante della nostra storia". Non e' un'iperbole applicata al calcio, quella del ct della Finlandia Markku Kanerva. Domani alle 18 a San Pietroburgo il girone dei finnici si chiude contro il Belgio gia' qualificato agli ottavi, e Kanerva punta all'impresa: andare alla fase a qualificazioni dirette alla prima partecipazione a un Europeo. "Un grande sogno può diventare realtà, ed e' tutto nelle nostre mani", jha detto il ct finlandese nella conferenza della vigilia. "Russia-Danimarca? Il mio staff mi terra' informato del risultato, ma spero di non dover guardare al risultato degli altri", ha detto Kanerva. La Finlandia nel gruppo B ha tre punti, come la Russia, e conta nel colpo d'ala dei danesi e in un pari contro un Belgio che ha gia' raggiunto il suo primo obiettivo. Ma le ambizioni sono addirittura piu' alte della semplice qualificazione. "Abbiamo la possibilita' di chiudere da primi del girone - dice riferendosi a un'eventuale vittoria su Lukaku e compagni - Quindi pensiamo a fare il nostro gioco, alla partita di Copenaghen semmai penseremo dal secondo tempo". Kanerva conta di far tesoro dell'amichevole vinta contro la Francia, a novembre scorso: "E' stata un'esperienza formativa - dice il ct - Abbiamo idee su come battere la grandi squadre. All'inizio della mia conduzione tecnica, cinque anni fa, pareggiammo col Belgio. E domani un pari ci basterebbe per andare avanti...". (ANSA).