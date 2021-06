Europei:Valdano,Spagna senza giocatori di categoria superiore

ROMA, 20 GIU - Fioccano le critiche dopo il secondo pareggio della Spagna agli Europei. Per Jorge Valdano la nazionale iberica "non ha giocatori di categoria superiore e questo si nota in un campionato così - dice nel suo intervento nel progtamma 'El Transistor' dopo l'1-1 con la Polonia - la squadra ha giocato con meno convinzione e profondità" e che "Rodri non è stato particolarmente bravo nel contenimento". "Anche Francia e Inghilterra stanno avendo problemi a segnare", ha aggiunto sottolineando poi che al momento, la miglior squadra, a suo parere "è l'Italia". (ANSA).