Tennis: altro forfait, anche Raonic saltera' Wimbledon

(ANSA-AFP) - ROMA, 20 GIU - Si avvicina Wimbledon e aumentano le defezioni. Dopo quelle eccellenti di Nadal. Thiem e Osaka oggi e' il canadese Milos Raonic, finalista sull'erba londinese nel 2016, ad annunciare il suo forfait, causa un infortunio alla caviglia. Raonic aveva gia' saltato Roland Garros, non e' in campo dallo scorso marzo al Miami Open. "Sono triste arrabbiato di non poter essere in grado di giocare quest'anno a Wimbledon", ha detto Raonic, numero 18 al mondo, su Instagram (ANSA-AFP).