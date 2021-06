F1: prima vittoria in F3 per Arthur Leclerc, fratello Charles

ROMA, 19 GIU - Arthur Leclerc, fratello del pilota della Ferrari Charles, sbanca il Paul Ricard di Le Castelllet. Dopo un errore in qualifica il monegasco del team Prema è stato autore di una fantastica rimonta in Gara-1 che ha posto le basi per il successo arrivato in Gara-2. Per Leclerc è il primo successo in Formula 3, al suo secondo weekend nella categoria. "Dopo un venerdì da dimenticare non potevo proprio immaginare che ventiquattrore dopo sarei salito sul gradino più alto del podio", detto un felicissimo Arthur Leclerc al termine della cavalcata di venti giri che lo ha portato dalla pole position alla prima vittoria nel campionato di Formula 3. Un successo mai in discussione, costruito da Arthur sin dai primi metri grazie ad un'ottima partenza che gli ha consentito di sfilare al comando alla prima curva. La fase cruciale della gara è stata tra il nono ed il decimo giro, quando Denis Hauger, leader del campionato, si è portato in seconda posizione. La seconda tappa stagionale del campionato di Formula 3 si concluderà domani, con la disputa della Feature Race che scatterà alle 11.40 e vedrà, purtroppo, Arthur partire nuovamente dall'ultima posizione sulla griglia. (ANSA).