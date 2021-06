Europei: pari-impresa, l'Ungheria ferma la Francia

ROMA, 19 GIU - Un pari che sa di impresa. La cenerentola Ungheria ferma i favoriti campioni di Francia: finisce 1-1 davanti ai 60mila della Puskas Arena di BUdapest il match valido per la seconda giornata del Gruppo Fi di Euro 2020. A sorpresa i padroni di casa erano passati in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con Fiola. Nella ripresa Ousmane Dembélé sfiora il pari, fermato dal palo. Ma il gol dei francesi arriva al 21' con Griezmann. I Bleus di Deschamps si portano a quota 4 punti, mette in casella il primo nel torneo la nazionale guidata da Marco Rossi. (ANSA).