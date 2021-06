Coppa America: Argentina-Uruguay 1-0, Messi ispirato

BRASILIA, 19 GIU - L'Argentina ha battuto l'Uruguay 1-0 nella seconda giornata della Coppa America, grazie a un ispirato Lionel Messi che ha servito l'assist per il gol vittoria in questo classico del Rio De La Plata. La squadra di Lionel Scaloni è riuscita a prevalere sfruttando uno dei guizzi del suo fuoriclasse, autore del cross che ha permesso a Guido Rodriguez di segnare di testa dopo 13 minuti di gioco. Per Rodriguez, 28 anni, è il primo gol in nazionale. L'attacco dell'Uruguay si è fermato contro la forte difesa argentina, migliorata rispetto alle partite precedenti, tanto da riuscire a neutralizzare Edinson Cavani e Luis Suarez, peraltro poco assistiti dal centrocampo. (ANSA).