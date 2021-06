Moto: Germania; nella FP3 Quartararo stacca tutti

ROMA, 19 GIU - Fabio Quartararo ha ottenuto il miglior tempo al termine delle terze libere della MotoGP, sul circuito del Sachsenring. Il pilota Yamaha, leader del mondiale, in 1'20"348 ha preceduto due piloti Ducati: Jack Miller (+0.056) e Johann Zarco (+0.085). Quarto il portoghese Oliveira (KTM, +0.103). Nelle prime 10 posizioni, che garantiscono l'ingresso in Q2, anche Aleix Espargaro (Aprilia), Martin (Ducati), Nakagami (Honda), Bagnaia (Ducati) ed i due fratelli Marquez (Honda). Fuori dalla top-ten il campione del mondo in carica Mir ed il suo compagno in Suzuki Rins, entrambe le Petronas Yamaha (con Franco Morbidelli 12/o e Valentino Rossi 16/o) e Maverick Vinales, caduto nel finale della FP3. (ANSA).