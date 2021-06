Playoff NBA, Clippers alla prima finale di conference

LOS ANGELES, 19 GIU - Battendo Utah 131-119 i Clippers si sono qualificati per la prima finale della Western Conference della loro storia, che giocheranno contro Phoenix, mentre Philadelphia ha pareggiato sul 3-3 la sfida con Atlanta andando a vincere in trasferta 104-99. Questi i risultati dei match per i playoff NBA giocati nella notte italiana. E' una vera impresa quella compiuta dai Clippers che sono certamente ancora lontani dal poter puntare al titolo, ma hanno rotto un incantesimo negativo che li perseguitava nei playoff. Nel primo turno hanno eliminato Dallas dopo essere andati sotto 2-0. E anche con Utah hanno dovuto inseguire, rimontando fino al 4-2 che li ha promossi. Sotto di 25 lunghezze a inizio terzo quarto, nella ripresa i Clippers hanno ribaltato l'incontro, trovando in Paul George (29 punti) e Reggie Jackson (28) armi offensive letali. Ma a fare la differenza è stato soprattutto Terance Mann - sostituto del loro miglior giocatore, Kawhi Leonard, infortunato - autore di 39 punti. In Georgia agli Hawks non sono bastati i 34 punti (più 12 assist) di Trae Young per evitare la sconfitta contro i Sixers, bravi a rimontare con i canestri di Tobias Harris e Seth Curry, ciascuno autore di 24 punti. Il primo è rimasto gelido negli ultimi 13 secondi infilando quattro tiri liberi che hanno assicurato il risultato. Il secondo ha piazzato sei canestri da tre sotto gli occhi del fratello Stephen (Warriors), venuto a sostenerlo e che deve aver apprezzato questa dimostrazione della loro specialità di famiglia, dal momento che il padre Dell era un grande tiratore negli anni '90. Joel Embiid, ancora infastidito dal menisco del ginocchio destro dolorante, è stato meno efficace del solito ma ha comunque dato un grosso contributo (22 punti, 13 rimbalzi). Per Atlanta serata storta anche per l'infortunio nell'ultimo quarto al ginocchio destro di Bogdan Bogdanovic, che non ha potuto concludere l'incontro. (ANSA).