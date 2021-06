Atletica: lancio peso; nuovo record del mondo a 23,37 m

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 GIU - Il campione olimpico in carica, lo statunitense Ryan Crouser, ha stabilito il nuovo record del mondo nel lancio del peso con una misura di 23,37 metri nel corso dei trials americani per le Olimpiadi di Tokyo, in corso ad Eugene, nello Stato dell'Oregon. Il 31enne Crouser, che ovviamente si è qualificato per i Giochi, ha così tolto il primato al connazionale Randy Barnes, che stabilì il record del mondo nel 1990 con un lancio di 23,12 metri. (ANSA-AFP).