Ciclismo: Sobrero campione d'Italia a cronometro uomini Elite

BOLOGNA, 18 GIU - Matteo Sobrero si è laureato campione italiano a cronometro uomini Elite a Faenza, nel Ravennate, dopo la terza prova dedicata agli specialisti del cronometro, nel corso della prima giornata dei Campionati italiani di ciclismo su strada in Emilia Romagna organizzati dal Gruppo ExtraGiro Portacolori del team Astana-Premier Tech, Sobrero ha conquistato la maglia tricolore con il tempo di 58'40"61, correndo alla media oraria di 46,73 km/h. Il piemontese - già campione d'Italia a cronometro tra gli Under 23 due anni fa, nell'anno in cui sulle strade romagnole vinse anche la Strade Bianche di Romagna - si è imposto su Edoardo Affini della Jumbo Visma, Mattia Cattaneo della Deceuninck-Quickstep e Filippo Ganna della Ineos Grenadiers. (ANSA).