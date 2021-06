Gruppo D: Croazia-Repubblica Ceca 1-1

ROMA, 18 GIU - Croazia e Repubblica Ceca hanno pareggiato 1-1 in una partita del gruppo D di Euro 2020 giocata ad Hampden Park, a Glasgow. I cechi sono andati in vantaggio nel primo tempo su un rigore trasformato da Schick. A inizio ripresa ha pareggiato Perisic, ma la Croazia non è riuscita a completare la rimonta e resta con un solo punto in classifica contro i 4 degli avversari. Inghilterra (3) e Scozia (0) si affrontano questa sera a Wembley. (ANSA).