Atp Queen's: Evans ko, Berrettini in semifinale

ROMA, 18 GIU - Matteo Berrettini è in semifinale al "Cinch Championships", torneo Atp 500 che di disputa sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Il 25enne romano, n.9 del ranking e prima testa di serie, ha sconfitto per 7-6, 6-3 il britannico Daniel Evans, n.25 del ranking mondiale. (ANSA).