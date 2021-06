Basket: Europei donne; Italia-Montenegro 77-61

ROMA, 18 GIU - Pronta reazione della Nazionale Femminile all'EuroBasket Women 2021: dopo il rocambolesco ko con la Serbia all'esordio, le Azzurre si sono imposte sul Montenegro 77-61 grazie a un secondo tempo molto convincente. Domani giornata di riposo, le Azzurre tornano in campo domenica per affrontare la Grecia, che oggi è stata sconfitta anche dalla Serbia (51-85), dopo il ko all'esordio col Montenegro. La miglior marcatrice azzurra è stata Debora Carangelo con 13 punti, in doppia cifra anche Martina Be-stagno (10), Cecilia Zandalasini (11) e Olbis Andrè (10). Tutte le Azzurre sono entrate in campo e sono andate a segno. "Il Montenegro ci ha messo in difficoltà. Temevamo un po' di pressione dopo la sconfitta di ieri ma sono contento della reazione messa in campo dalla squadra - le parole del coach Lino Lardo - Negli occhi delle mie giocatrici ho visto la voglia di giocare e di vincere, di farlo insieme e affidandosi al nostro sistema. L'abbiamo vinta in difesa, poi col passare dei minuti abbiamo trovato fluidità anche in attacco". (ANSA).