Europei: Chiellini, 'nulla di grave,fermato in tempo'

ROMA, 18 GIU - ''Per fortuna sto abbastanza bene, non è nulla di grave, qualche giorno di riposo e vediamo. Diciamo che sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione''. Giorgio Chiellini intervenendo a Uefa.com ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni dopo il problema al flessore rimediato durante Italia-Svizzera. Certa la sua assenza domenica contro il Galles, il capitano della Nazionale e della Juventus si sta curando per rientrare per gli ottavi dell'Europeo.''Dieci partite senza subire gol? Sono tante ma non parliamone troppo altrimenti il gol arriva", ha sorriso Chiellini (ANSA).