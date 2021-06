Boniperti: Zoff 'creò' lo stile Juve'

ROMA, 18 GIU - "E' stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: ne e' stata l'anima, direi che ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione". Dino Zoff, portiere della Juve dei sei scudetti vinti con Trapattoni in panchina e Boniperti presidente, al telefono con l'ANSA ricorda il massimo dirigente di quella squadra rimasta nella storia del calcio italiano. "Era stato un grande giocatore - dice Zoff - e' stato un grande presidente, simbolo di quel calcio sicuramente diverso. Ricordo solo che per parlare di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice". (ANSA).