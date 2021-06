Boniperti:Gravina, dolore immenso, suo stile insegnato molto

ROMA, 18 GIU - "La scomparsa di Boniperti rappresenta un dolore immenso. Calciatore straordinario, dirigente impeccabile, ci lascia una delle figure più rappresentative del calcio italiano. La sua competenza, il suo stile e la sua determinazione ci hanno insegnato molto, non lo dimenticheremo mai". Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ricorda Giampiero Boniperti. Il mondo del calcio piange Giampiero Boniperti, morto nella notte all'età di 92 anni. Bandiera della Juventus, con cui dal 1946 al 1961 ha collezionato 443 presenze vincendo 5 scudetti e 2 Coppe Italia, vanta anche 38 presenze e 8 reti in Nazionale. Debuttò in maglia azzurra il 9 novembre 1947, prendendo parte ai Campionati del Mondo del 1950 e del 1954. Presidente onorario della Juventus, nel 2012 è entrato a far parte della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' nella categoria 'Dirigente'. (ANSA).