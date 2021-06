Boniperti:Vezzali,protagonista calcio trainò rinascita Paese

ROMA, 18 GIU - "Addio a Giampiero #Boniperti. Protagonista e testimone di un calcio che trainò la rinascita del nostro Paese nel dopoguerra. Grazie per quanto ha dato in campo per la maglia azzurra e per il grande contributo offerto allo sport italiano come dirigente". Così il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sulla morte di Giampiero Boniperti. "I miti - aggiunge su Twitter - non muoiono mai" (ANSA).