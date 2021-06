Gruppo C: 2-0 all'Austria, l'Olanda è agli ottavi

ROMA, 17 GIU - L'Olanda batte l'Austria 2-0 in un incontro del gruppo C degli Europei di calcio, giocato ad Amsterdam, e si qualifica agli ottavi di finale con un turno di anticipo e da sicura prima del girone. Un gol per tempo per gli orange, andati in vantaggio con Depay su rigore all'11' pt. Nella ripresa, la seconda rete realizzata da Dumfries al 22'. (ANSA).