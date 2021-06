Scozia; Clarke, nostro obiettivo sono gli ottavi

LONDRA, 17 GIU - Dimenticato il deludente esordio contro la Repubblica Ceca, la Scozia guarda alla sfida contro l'Inghilterra senza paura né sudditanza psicologica. "Ho giocatori abbastanza esperti da non subire la pressione di questo incontro - le parole di Steve Clarke, il ct scozzese -. Ci attende un avversario molto difficile, ma il nostro obiettivo è conquistare abbastanza punti, sia contro l'Inghilterra che contro la Croazia, per superare, per la prima volta nella nostra storia, la fase a gironi. Non pensiamo ad altro". (ANSA).