Danimarca-Belgio: stop al 10' per omaggio Eriksen

ROMA, 17 GIU - Tutti fermi in campo al decimo minuto di Danimarca-Belgio. E' un omaggio a Christian Eriksen, il n.10 e capitano della nazionale danese crollato in campo per un arresto cardiaco nella partita d'esordio contro la Finlandia, e ora ricoverato in un ospedale a poca distanza dallo stadio. Tutto il pubblico di Copenaghen si è alzato in piedi ad applaudire, così come i giocatori in campo. (ANSA).