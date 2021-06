Ucraina-N.Macedonia:arbitro argentino e primo rigore con review

ROMA, 17 GIU - Ucraina-Macedonia del Nord è stata la partita delle prime volte arbitrali all'Europeo. Il match della seconda giornata del gruppo C, giocata a Bucarest, è stata la prima in assoluto nella storia del torneo continentale ad essere arbitrata da un fischietto non europeo, essendo stata affidata all'argentino Fernando Andres Rapallini. Inoltre, nel finale di gara, l'arbitro ha decretato il primo rigore di questo torneo concesso con la Var dopo l'on field review. Il tiro dagli 11 metri, assegnato in favore dell'Ucraina, è stato però sbagliato dall'atalantino Malinovskyi. (ANSA).