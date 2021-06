Gruppo C: Ucraina-Macedonia del Nord 2-1

ROMA, 17 GIU - L'Ucraina ha battuto la Macedonia del Nord 2-1 (2-0) in un incontro della seconda giornata del gruppo C dell'europeo di calcio, giocata a Bucarest. E' la prima vittoria della squadra di Shevchenko nel torneo e la seconda sconfitta per i macedoni. In gol nel primo tempo Yarmolenko al 29' e Yaremchuk al 34' Yaremchuk, mentre al 12' st ha accorciato le distanze Alioski. Al 39' st un rigore calciato dall'atalantino dell'Ucraina Malinovskyi è stato parato da Dimitrievski. (ANSA).