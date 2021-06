Totti 'titolo 2001 indescrivibile', Mourinho applaude

ROMA, 17 GIU - Venti anni sono passato dal terzo e ultimo scudetto della Roma e Francesco Totti celebra su Instagram il 17 giugno 2001. "L'emozione è indescrivibile. Viverlo con voi è stato ancora più bello. Il vostro supporto è stato superlativo. Grazie Roma", ha scritto l'ex capitano giallorosso pubblicando una foto dell'esultanza dopo il gol contro il Parma, partita vinta per 3 reti a 1, nell'ultima giornata di campionato. "Ricordare e' vivere", il messaggio inviato invece, sempre via social, da Josè Mourinho, nuovo tecnico giallorosso. "Complimenti ai giocatori, alla famiglia Sensi e a Capello", aggiunge il portoghese. Un ricordo indelebile per Totti e i tifosi della Roma che, dopo un'iniziativa ufficiale del club, potranno acquistare di nuovo la maglia del 2001 rimessa in vendita negli store della società. (ANSA).