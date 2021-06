Tokyo: domenica revoca stato emergenza Covid, a 1 mese Giochi

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 GIU - Il sistema dello stato di emergenza per il Coronavirus sarà revocato domenica prossima a Tokyo e in altri dipartimenti del Giappone. Lo ha confermato il primo ministro Yoshihide Suga, a circa un mese dell'apertura delle Olimpiadi nella capitale nipponica. Tuttavia, le restrizioni continueranno ad essere applicate a Tokyo e in altri dipartimenti fino all'11 luglio, in particolare per bar e ristoranti, che dovranno continuare a chiudere in prima serata. (ANSA-AFP).