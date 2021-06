Europei: orgoglio Locatelli, questo gruppo è fantastico

ROMA, 16 GIU - Stringe tra le mani il premio di migliore in campo: il grande protagonista di Italia-Svizzera è Manuel Locatelli che con la sua doppietta ha trascinato l'Italia verso gli ottavi. " Sono felice e orgoglioso - dice ai microfoni di Sky Sport - faccio parte di un gruppo fantastico. La pandemia un po' mi ha aiutato poi con il lavoro e la determinazione sono qua". Il primo gol è stato bellissimo, su assist di Berardi, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Il secondo è per tutti gli italiani, speriamo di regalare altre emozioni. Ora voglio rimanere con i piedi per terra e godermi l'europeo e questo gruppo fantastico". (ANSA).