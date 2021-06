Lukaku:Danimarca-Belgio,al 10' stop partita per Eriksen

ROMA, 16 GIU - "Al 10' della partita metteremo fuori il pallone, fermeremo la partita e faremo un applauso in onore di Eriksen, insieme alla Danimarca". Lo dice Romelu Lukaku, alla vigilia del match che il Belgio giocherà a Copenaghen. E visto che l'ospedale si trova due passi dal Parken, lo stadio, Lukaku esprime un desiderio: "Vorrei andare a far visita ad Eriksen in ospedale e ne ho già parlato con il commissario tecnico. Domani dopo la partita invierò a Christian un messaggio. Ora gli lascio passare del tempo in pace con la sua famiglia". (ANSA).