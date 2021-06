Tennis: Federer non va, fuori al secondo turno ad Halle

ROMA, 16 GIU - Fuori al secondo turno ad Halle, per Roger Federer è in salita la marcia di avvicinamento a Wimbledon. Il campione svizzero è stato infatti eliminato - e non era mai accaduto così presto al torneo tedesco sull'erba - dal ventenne canadese Felix Auger-Aliassimex in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Intanto Andy Murray e Venus Williams, che hanno vinto sette tornei di Wimbledon insieme, hanno ricevuto la wild card nel tabellone principale della tappa britannica del Grande Slam. Lo scozzese, che ha vinto l'ultimo dei suoi due titoli a Wimbledon nel 2016, non nha ancora superato i suoi continui problemi fisici ed è attualmente al 124/o posto nel mondo. La maggiore delle sorelle Williams, 40 anni e cinque volte incoronata nel torneo inglese, parteciperà al suo 90/oo torneo del Grande Slam. L'americana, finalista a Londra nel 2017, è al 103/o posto della classifica WTA. (ANSA).