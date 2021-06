Moto: Germania; Quartararo, "fiducioso per il weekend"

ROMA, 16 GIU - "Grazie al lavoro durante i test in Catalogna siamo riusciti a preparare per il Sachsenring un setting che ci fa sentire abbastanza fiduciosi. Non è il mio tracciato preferito, ma non vedo comunque l'ora di andare in pista". Fabio Quartararo, leader del mondiale piloti MotoGP, si prepara all'ottavo appuntamento del motomondiale fiducioso della sua Yamaha. "Finora abbiamo avuto un buon passo, per cui spero di ottenere un bel risultato nel weekend" aggiunge il francese al sito ufficiale del marchio giapponese. "Abbiamo fatto un altro passo avanti nel test di Barcellona per cui a poco a poco stiamo migliorando - le parole di Maverick Vinales - Sono impaziente di vedere se le modifiche fatte durante i test ci saranno di aiuto in Germania: è una pista abbastanza diversa dalle altre ma in passato ho ottenuto buoni risultati qui e spero di fare altrettanto quest'anno". (ANSA).