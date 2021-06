Europei: Hummels ai tifosi, sconfitta che mi fa molto male

ROMA, 16 GIU - Dopo Francia-Germania Mats Hummels si è rivolto ai suoi follower con un messaggio su Instagram: "La sconfitta fa molto male a noi e a me soprattutto perché il mio autogol ha deciso la partita alla fine", ha detto il difensore del Borussia Dortmund. "In campo abbiamo dato tutto ed è stata una grande lotta. Certo, sappiamo anche che abbiamo ancora margini di miglioramento in termini di gioco. Ma avete visto che vogliamo emozionarvi ancora e vincere". Hummels è uno dei giocatori 'anziani' richiamati in nazionale dal ct Loew, come Thomas Mueller e Jerome Boateng, dopo un periodo di esclusione teso a ringiovanire la rosa. Il suo autogol, sottolinea la stampa tedesca, è stato il primo della Germania in una fase finale dell'Europeo. E il primo in un torneo importante, dopo quello di Berti Vogts, Mondiale del 1978, a favore dell'Austria. (ANSA).