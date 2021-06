Golf: -100 giorni alla Ryder Cup 2021, parte il countdown

ROMA, 16 GIU - Ryder Cup 2021, 100 giorni al via. Parte il countdown verso la super sfida del "green" maschile tra Stati Uniti ed Europa in programma dal 24 al 26 settembre nel Wisconsin (Usa). Per un appuntamento slittato dal 2020 al 2021, causa Covid, e atteso da ormai tre anni. Esattamente da quando Francesco Molinari trascinò, nel 2018 a Parigi, il Vecchio Continente al successo vincendo 5 incontri su 5 e regalando il punto decisivo alla spedizione capitanata dal danese Thomas Bjorn. Per l'appuntamento al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan la PGA of America deciderà presto sul numero di spettatori presenti. Ma gli Stati Uniti, emergenza sanitaria permettendo, puntano ad avere il maggior numero di tifosi sugli spalti e il sogno è quello di vantare una partecipazione completa. Prima la Ryder Cup 2021, poi quella italiana del 2023. Solo 100 giorni alla Ryder Cup americana, con lo show sempre più vicino. (ANSA).