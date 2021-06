Europei, Francia: Deschamps "Disputato un match di qualità"

ROMA, 15 GIU - "Abbiamo disputato una gran partita, contro un ottimo avversario. Sapevo che i 'miei' giocatori erano pronti, ma lo siamo stati in tutto, anche nella lotta. Nel primo tempo potevamo uscire un po' meglio: soprattutto quando abbiamo recuperato certi palloni, avremmo potuto mettere al sicuro il risultato. Tuttavia, nel secondo tempo, non abbiamo sofferto molto. Abbiamo disputato una partita di qualità, mettendo in mostra tutto il nostro talento". Lo ha detto Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria in Germania nell'esordio dell'Europeo. "Questa partita poteva benissimo essere una semifinale o una finale. In un girone come il nostro prendere 3 punti in Germania è qualcosa d'importante; magari non sarà decisivo, ma giocare contro la Germania non è mai facile. La prima partita è sempre importante. Mbappé? Può partire quando vuole, anche se in ritardo arriva prima dell'avversario", aggiunge. (ANSA).