Europei: Ungheria-Portogallo 0-3

ROMA, 15 GIU - Bastano una manciata di minuti al Portogallo per superare Ungheria 3-0 (0-0) in una partita del gruppo F di Euro 2020 giocata alla Puskas Arena di Budapest. Succede tutto nei minuti finali del match dopo che all'Ungheria viene annullato un gol di Schon per fuorigioco. Al minuto 39 arriva il vantaggio dei lusitani con Guerreiro. Al 43' il raddoppio del Portogallo su rigore con Cristiano Ronaldo che si ripete, su azione stavolta al 47' e che diventa con 11 reti il calciatore con più gol all'Europeo. (ANSA).