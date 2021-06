Ronaldo record, 11 gol in 5 edizioni,supera Platini

ROMA, 15 GIU - Ennesimo record per Cristiano Ronaldo, che diventa il calciatore con più gol all'Europeo: contro l'Ungheria il portoghese ha segnato, su rigore e su azione, i suoi decimo e undicesimo gol nel torneo continentale, superando il primato di Michel Platini, che ne segnò nove in un'unica edizione, quella del 1984 vinta con la Francia. Ronaldo ha raggiunto il traguardo a 36 anni, alla sua quinta partecipazione in un Europeo: anche questo è un primato. (ANSA).