Ciclismo: Froome torna al Tour de France, annuncia suo team

ROMA, 15 GIU - Il britannico Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, parteciperà alla prossima edizione della Grande Boucle, al via il 26 giugno da Brest, ha annunciato la sua squadra, la Israel Start-Up Nation. "Chris sarà il nostro capitano al Tour de France di quest'anno. Sarà estremamente utile alla squadra durante la corsa", ha detto Rik Verbrugghe sul sito del team. "Dopo due anni di assenza dal Tour, non vedo l'ora di tornare. È stata una strada difficile dal mio incidente al Giro del Delfinato 2019, ma ritornare in Francia è stata una delle mie più grandi motivazioni", ha dichiarato Froome, che ha 36 anni. "Ho lavorato tanto per arrivare dove sono, e anche se le mie ambizioni quest'anno non saranno quelle di un leader, spero di portare la mia esperienza come capitano della strada. Abbiamo grandi possibilità con Michael Woods e non posso aspetta di dare tutto per lui e per la squadra", ha aggiunto. (ANSA).