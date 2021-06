Europei:capienza Wembley da ottavi sale a 45.000 spettatori

LONDRA, 15 GIU - Terminata la fase a gironi, nelle successive quattro partite in programma a Wembley, comprese le due semifinale e la finale dell'11 luglio, la capienza dell'impianto londinese - prevista dalle norme anti-Covid - verrà aumentata per accogliere fino a 45mila spettatori. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, e' stata ufficializzata oggi la decisione di Londra. Nonostante lunedì il governo britannico abbia rinviato di quattro settimane la fine delle ultime misure restrittive di lockdown, compreso la regola del distanziamento interpersonale che impone - tra le altre cose - una significativa riduzione dell'accesso agli stadi, le future partite di Euro 2020 (così come il torneo di Wimbledon) saranno esentati dalle attuali limitazioni, essendo considerate dalle autorità alla stregua di test di sostenibilità. E in quanto tali potranno accogliere un numero di spettatori pari al 50% della capienza totale. Nel caso di Wembley, dagli attuali 22,500 spettatori, presenti al debutto dell'Inghilterra contro la Croazia, si potrà salire fino a 45mila persone. (ANSA).