Europei: Svizzera in campo, Xhaka biondo come 'Gazza'

ROMA, 15 GIU - Riscaldamento e torello, prima di immergersi nella tattica rigorosamente nascosta agli occhi curiosi di giornalisti, telecamere e fotografi. La Svizzera è scesa in campo di prima mattina per svolgere la rifinitura in vista della sfida di domani sera allo stadio Olimpico contro l'Italia. Una sfida che per gli elvetici è già da dentro o fuori dopo il pareggio all'esordio contro il Galles. A spiccare, tra gli uomini di Vladimir Petkovic, stamattina era sicuramente Granit Xhaka, sceso in campo con una nuova acconciatura biondo platino. Il centrocampista, molto vicino alla Roma di Mourinho, ha subito sfruttato una pausa ieri per fissare l'appuntamento dal parrucchiere assieme al compagno Akanji, anche lui biondo platino. Una scelta che ricorda quella di Paul 'Gazza' Gascoigne quando si ossigenò la chioma in occasione dell'Europeo di Inghilterra '96. In vista della sfida di domani contro gli azzurri, il ct Petkovic dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione. Il principale riguarda l'impiego di Xherdan Shaqiri, come con il Galles, o l'inserimento al suo posto di Denis Zakaria, che trasformerebbe il modulo dei crociati da un 3-4-1-2 a un più accorto 3-5-2. In dubbio anche il portiere titolare Sommer, in attesa della nascita del secondo figlio e a rischio di lasciare per l'occasione il ritiro della Nazionale. Nel caso, pronto il secondo Mvogo. (ANSA).