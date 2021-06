Eriksen: il giocatore, grazie per gli incoraggiamenti

ROMA, 15 GIU - "Grazie per i meravigliosi messaggi che mi inviate da ogni parte del mondo. Significano molto per me e la mia famiglia". E' la risposta che Christian Eriksen ha inviato su Twitter, dall'ospedale dove è ancora ricoverato dopo il malore che lo ha colto in campo. "Viste le circostanze, sto bene - aggiunge il giocatore danese - Devo sottopormi ad altri esami, ma mi sento ok. Ora tiferò per i miei compagni nella prossima partita". (ANSA).