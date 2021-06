Svezia: Andersson, un punto molto pesante all'esordio

ROMA, 15 GIU - "Sono molto contento del risultato. L'ultima volta che abbiamo giocato contro la Spagna a casa loro ci avevano battuto 3-1, ma stasera abbiamo cancellato quel ricordo. Loro hanno avuto molto possesso palla e anche tante occasioni e avremmo potuto perdere ma anche vincere. Per una trasferta in Spagna penso sia una prestazione fantastica". Così il ct della Svezia, Janne Andersson. "Considerando l'avversario, questo punto conta molto. Poi verranno le altre partite, ma pareggiare questa prima per noi è un ottimo inizio", ha aggiunto il tecnico scandinavo. Il difensore Victor Lindelof, nominato 'man of the match' dall'Uefa, ha spiegato: "Era difficile sfuggire alla loro pressione, ma penso che qui abbiamo ottenuto un ottimo risultato, anche se nei primi 25 minuti ce la siamo vista davvero brutta". (ANSA).