Gruppo E: Spagna-Svezia 0-0

ROMA, 14 GIU - Spagna e Svezia pareggiano 0-0 in una partita del gruppo E degli Europei di calcio, disputata a Siviglia. I numerosi tentativi della squadra di Luis Enrique non sono riusciti a perforare la difesa svedese con Olsen eccellente quando è servito, ma gli scandinavi hanno anche avuto un paio di limpide occasioni in contropiede, con concretizzate anche per un po' di sfortuna. Il girone dopo il primo turno vede la Slovacchia avanti con tre punti, Spagna e Svezia a uno e la Polonia a zero. (ANSA).