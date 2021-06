Spagna: Pedri "tante occasioni, i gol arriveranno"

ROMA, 14 GIU - "Abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo continuare su questa strada, i gol arriveranno. Lavoreremo bene sul video, per vedere gli errori che possiamo aver commesso. Se continuiamo a fare partite così, il risultato finirà per arrivare". Così il 18enne Pedri commenta lo 0-0 con la Svezia, meno deludente per un giocatore che è diventato il più giovane esordiente nella nazionale spagnola all'Europeo. "Sono contento per il debutto, è un sogno per ogni bambino" ha aggiunto, dimostrando poi maturità nel difendere Alvaro Morata, finito nel mirino per le occasioni mancate: "Tutti possiamo sbagliare, tutti lo facciamo. Un attaccante è una persona e Morata lavora tanto per noi. I tifosi continuino a fidarsi di noi, siamo una grande squadra e andremo molto avanti", ha concluso. (ANSA).